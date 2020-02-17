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Алексей Миллер возглавил попечительский совет Александринки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Предправления "Газпрома" Алексей Миллер возглавил попечительский совет Александринского театра в Петербурге, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года.

Ранее в официальных материалах "Газпрома" об участии Миллера в жизни театра не сообщалось.

Попечительский совет Александринки собирался 29 ноября 2019 года и обсуждал с руководством театра цели и задачи предстоящего сезона. Как говорится на сайте учреждения, собрание вел председатель совета Миллер.

Александринский театр является старейшим национальным театром России. Он учрежден Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского.

Алексей Миллер Газпром Александринка Петербург

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