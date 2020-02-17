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Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома

Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.

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Миллер был назначен председателем правления ПАО "Газпром" в 2001 году. До этого он с 1991-го по 1996 год работал в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, когда этим ведомством руководил Владимир Путин. В 1996-1999 годах Миллер был директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб), с 1999-го по 2000 год - генеральным директором ОАО "Балтийская трубопроводная система" (БТС). В 2000 году был назначен заместителем министра энергетики РФ.

В понедельник "Газпром" объявил, что на пенсию уходит главный бухгалтер Елена Васильева, а зампред-руководитель аппарата правления Михаил Середа переводится на другую работу в группе. Васильева была главбухом МП СПб и БТС, Середа - замгендиректора БТС по финансам.

Петербургскую команду называли опорой Миллера, и считалось, что позиции ее представителей максимально устойчивы.

Исход петербургской команды из правления "Газпрома" начался в феврале прошлого года: на пенсию вышел зампред по внутреннему рынку Валерий Голубев. До "Газпрома" он служил в рядах КГБ СССР и администрации Санкт-Петербурга.

В апреле было объявлено о переходе Кирилла Селезнева с поста начальника департамента 614 и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" в ООО "РусХимАльянс". До "Газпрома" Селезнев был главным специалистом группы по координации инвестиционной деятельности МП СПб, начальником налоговой группы БТС.

В мае в Минфин перешел зампред Андрей Круглов. До карьеры в "Газпроме" он работал Комитете по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга.

В том же месяце было объявлено, что департамент 621 (по управлению корпоративными затратами) выводится за штат. Департамент возглавлял легендарный Михаил Сироткин, фактически создавший в компании систему закупок и консолидировавший важнейшие денежные потоки в инвестиционной деятельности. В МП СПб он работал в корпоративном блоке.

"В целом изменения направлены на то, чтобы преодолеть инерционные препятствия в развитии компании, - прокомментировал перемены на годовом собрании в июне 2019 года Миллер. - Перед нами стоит задача повысить прозрачность компании. Эти изменения не завершены, и мы их продолжим в самое ближайшее время".

Алексей Миллер Газпром

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