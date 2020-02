Стинг даст в России четыре концерта в сентябре

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Певец Стинг (Sting) в конце сентября даст концерты в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге в рамках тура My Songs 2020 года, сообщили в пресс-службе Matrеshka concerts, компании-организатоора гастролей.

Артист выступит в сопровождении полноформатной рок-группы и исполнит в том числе такие хиты, как "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Demolition Man".

25 сентября пройдет его концерт в Екатеринбурге, 27 сентября - в Казани, 29 сентября - в Москве и 30 сентября - в Петербурге.

Стинг - семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и 4-х кратный номинант на премию "Оскар" в категории лучшая песня.