На Берлинале не будут вручать приз Бауэра из-за его возможной связи с нацистами

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы Берлинского кинофестиваля приостановили до установления причастности первого директора Берлинале Альфреда Бауэра к нацистскому режиму вручение названного в честь него приза.

"В ответ на недавно опубликованные источники о роли Альфреда Бауэра, первого директора Берлинского международного кинофестиваля в национал-социалистической кинематографической политике Берлинале немедленно приостановил вручение премии (...) Альфреда Бауэра", - говорится в сообщении пресс-службы киносмотра.

По данным СМИ, на которые ссылаются в пресс-службе, Бауэр играл ранее неизвестную роль в "нацистской кинобюрократии", в связи с чем руководство Берлинале для установления правды обратилось к специалистам Института современной истории.

"Мы убеждены, что внешняя и независимая группа историков должна исследовать положение Альфреда Бауэра в нацистском режиме", - заявил исполнительный директор Берлинале Мариетт Рисенбек, слова которого приводит пресс-служба.

Результаты оценки экспертов ожидаются этим летом.

"По случаю 70-летия фестиваля Берлинале-2020 вручит специальный приз: Серебряный медведь - 70-й Берлинале", - добавили в сообщении.

Приз Альфреда Бауэра - Серебренный медведь Берлинале - вручается с 1987 года за открытие новых путей в киноискусстве. Бауэр возглавлял оргкомитет Берлинале с 1951 по 1976 год.

За три недели до открытия Берлинале еженедельник Die Zeit опубликовал материал о нацистском прошлом Бауэра. По данным издания, он был высокопоставленным функционером министерства народного просвещения и пропаганды гитлеровской Германии.