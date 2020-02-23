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Замначальника поста таможни в Шереметьево задержан за взятку от китайца в 1 млн рублей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции транспортного управления МВД России в аэропорту Шереметьево совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) задержали заместителя начальника поста Шереметьевской таможни по подозрению в получении взятки от гражданина Китая, сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по ЦФО.

По сообщению ведомства, гражданин КНР с июля 2018 по сентябрь 2019 года передал задержанному более 1 млн рублей, чтобы провозить через российскую границу товары народного потребления без уплаты таможенных платежей.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.

Шереметьево МВД РФ

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