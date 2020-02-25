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Пласидо Доминго извинился перед обвинявшими его в домогательствах женщинами

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Испанский оперный певец Пласидо Доминго попросил прощения за принесенные страдания у женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

Как сообщает "Би-би-си", в своем заявлении Доминго подчеркнул, что готов взять на себя ответственность за свои действия.

Заявление было опубликовано после того, как свое расследование произошедшего начал профсоюз оперных певцов США.

Всего 79-летнего Доминго обвинили в домогательствах уже 20 женщин. Они заявляют, что певец часто вынуждал женщин вступать с ним в близкие отношения, а тех, кто отказывал, грозил профессиональными санкциями.

Из-за этого он ушел с поста менеджера оперы Лос-Анджелеса.

Однако певец отвергает все обвинения.

Пласидо Доминго

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