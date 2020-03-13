Старейший театр Финляндии отменил свое первое выступление в России из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Труппа старейшего театра Финляндии Abo Svenska Teater (Шведский театр Турку) отменила свое первое выступление в России из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

Как сообщили "Интерфаксу" в Молодежном театре на Фонтанке, на площадке которого в пятницу должен был выступить финский коллектив, труппа Abo Svenska Teater, уже находясь на границе с Россией, приняла решение отменить поездку.

"Наши коллеги сообщили, что в связи распространением короновируса и рекомендациями правительства Финляндии они не могут взять на себя ответственность за здоровье граждан России и пересечь границу. Коллектив Шведского театра принял решение вернуться в Турку", - говорится в сообщении театра.

Выступление финского театра в Петербурге переносится на неопределенный срок. Билеты принимаются к возврату.

Abo Svenska Teater планировал выступить в России впервые за свою почти двухвековую историю (театр был основан в 1839 году). К показу планировался спектакль "Women 3". За постановку отвечала финско-шведский режиссер и писательница Туве Аппельгрен вместе с популярной финской журналисткой Йессикой Эден, которая написала пьесу специально для Шведского театра Турку.

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии на четверг, 12 марта, число зараженных новым коронавирусом в стране составило 109 человек.