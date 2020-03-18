Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

СКР возбудил уголовное дело о хищении при реставрации петербургской консерватории

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением бюджетных денег, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Сумму ущерба она не назвала.

По ее словам, дело возбуждено по материлам проверки работ по реставрации нескольких исторических зданий Петербурга. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, материалы передали в центральный аппарат ведомства. Проверку провели по жалобам общественности.

"Представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения", - сказала Петренко.

Петербург СКР Консерватория

Новости

Музеи и театры в РФ перейдут в онлайн на время закрытия из-за коронавируса

Музеи и театры в РФ перейдут в онлайн на время закрытия из-за коронавируса

Московский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

Минкультуры РФ закрыло все подведомственные ему музеи, театры и цирки

Посетителей без масок не пустят в подведомственные Минкультуры музеи и кинотеатры

Третьяковку закрыли на карантин

Третьяковку закрыли на карантин

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал начал снимать программы без зрителей

ГМИИ им.Пушкина и Третьяковская галерея решили не закрываться из-за COVID-19

Клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников "Евровидения"

В "Союзмультфильме" заявили, что мультик о попугае Кеше "дальше жить не будет"

Эпидемия коронавируса

Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');