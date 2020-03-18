СКР возбудил уголовное дело о хищении при реставрации петербургской консерватории

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением бюджетных денег, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Сумму ущерба она не назвала.

По ее словам, дело возбуждено по материлам проверки работ по реставрации нескольких исторических зданий Петербурга. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, материалы передали в центральный аппарат ведомства. Проверку провели по жалобам общественности.

"Представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения", - сказала Петренко.