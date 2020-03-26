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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Актер Театра российской армии Сергей Смирнов, озвучивавший голливудских звезд, скончался на 38-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в театре.

Смирнов работал в Театре российской армии 17 лет.

Он окончил Высшее Театральное училище им. М.С.Щепкина. С 2003 года служил в Центральном академическом театре Российской Армии, где сыграл более 30 ролей. Кроме успешной работы в театре, Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Человек-паук из одноименного боевика, Кристиан Грей в мелодраме "50 оттенков серого". Также озвучивал персонажей Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд.

кино театр Сергей Смирнов Театр российской армии

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