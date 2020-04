Умер автор песен Ain't No Sunshine и Just the Two of Us

Американский музыкант и автор песен Билл Уизерс Фото: Reuters

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский музыкант и автор песен Билл Уизерс умер на 82-м году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его родственников.

Согласно их заявлению, Уизерс скончался в понедельник в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем.

Музыкальная карьера была недолгой: он выступал и записывал альбомы в период с 1970 по 1985 годы. Однако за это время он создал песни, которые сделали его знаменитым. Среди них - песня Just the Two of Us, а также композиции Ain't No Sunshine и Lean on Me, которые вошли в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Уизерс был удостоен трех премий Grammy.