Rolling Stones выпустили первую за 8 лет новую песню и посвятили ее пандемии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет, пишет "Би-би-си".

Композиция Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") посвящена миру, живущему в условиях пандемии: "Жизнь была так прекрасна, теперь мы на карантине. Чувствую себя призраком в городе-призраке".

В заявлении группы отмечается, что композиция была записана еще год назад в Лос-Анджелесе, но заканчивали запись уже после введения ограничительных мер в связи с COVID-19.