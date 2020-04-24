Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:24Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 708 885+85 470

Rolling Stones выпустили первую за 8 лет новую песню и посвятили ее пандемии

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет, пишет "Би-би-си".

Композиция Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") посвящена миру, живущему в условиях пандемии: "Жизнь была так прекрасна, теперь мы на карантине. Чувствую себя призраком в городе-призраке".

В заявлении группы отмечается, что композиция была записана еще год назад в Лос-Анджелесе, но заканчивали запись уже после введения ограничительных мер в связи с COVID-19.

Rolling Stones

Новости

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Коронавирус лишил Эрмитаж половины годового бюджета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Умершие знаменитости

Умер писатель Александр Кабаков

Умер писатель Александр Кабаков

В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Умер режиссер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу

Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

"Дело реставраторов" дошло до суда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');