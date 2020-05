Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Сегодняшний день начинаем с печальной новости. Ушёл из жизни Евгений Евгеньевич Фёдоров (3 марта 1924 - 30 апреля 2020). Участник трудового фронта, заслуженный артист России, более 75 лет прослуживший в Театре Вахтангова. Скорбим.

