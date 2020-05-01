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Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни
Актер Евгений Фёдоров на сборе труппы театра Вахтангова в 2019 году
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России, старейший актер театра имени Вахтангова Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни, сказали в театре.

Как говорится в его сообщении, Фёдоров скончался вчера вечером.

"Несмотря на серьезное заболевание, Евгений Евгеньевич почти до конца своих дней выходил на родную сцену", - отметили в театре.

Биография актера

Евгения Фёдоров родился 3 марта 1924 года.

В 1945 году он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Анны Орочко и Цецилии Мансуровой). Вместе с ним на курсе учились Владимир Этуш, Готлиб Ронинсон, Яков Смоленский, Нина Архипова, Геннадий Юдин и другие.

После окончания училища Фёдоров был принят в труппу Вахтанговского театра.

В его творческой биографии множество ролей, среди которых: Драгич (Олеко Дундич), Жора Кротов (Город на заре), Актёр-королева (Гамлет), Измаил (Принцесса Турандот), Римлянин (Дион), Аполек (Конармия), Менас (Антоний и Клеопатра), Доктор Альтман (Господа Глембаи), Вадзинский (Лето в Ноане), Ростовщик (Маленькие трагедии), Аргант (Проделки Скапена), Иоська, ростовщик (За двумя зайцами...), Вестник (Лир), Камердинер (Пиковая дама), Ломбарди (Царская охота), Абдулла (Али-Баба и сорок разбойников), Нестор (Троил и Крессида), Франциск (Дон Жуан и Сганарель), Слуга (Принцесса Ивонна).

Евгений Фёдоров театра Вахтангова

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