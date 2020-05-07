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"КиноПоиск" составил топ-5 главных отечественных фильмов о войне

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Картина Леонида Быкова "В бой идут одни "старики"" возглавила рейтинг главных отечественных фильмов о войне, составленный по итогам опроса пользователей портала "КиноПоиск". За нее проголосовали 41,21% опрошенных.

Далее с большим отрывом следуют фильмы "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (18,16%) и "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой (10,75%).

В пятерку также вошли работы "Иди и смотри" Элема Климова и "Летят журавли" Михаила Калатозова.

Опрос проводился с 29 апреля по 7 мая, в нем участвовали более 13 000 читателей портала.

"Все картины, ставшие лидерами опроса, входят в топ-250 КиноПоиска: их ценят и зрители, и эксперты киноиндустрии. "...А зори здесь тихие" были номинированы на "Оскар", "Летят журавли" получили Золотую пальмовую ветвь в Каннах", - отметила главный редактор "КиноПоиска" Лиза Сурганова.

Кроме фильмов, предложенных составителями опроса, респонденты предложили и свои варианты: "Они сражались за Родину", "Батальоны просят огня", "Альпийская баллада", "Офицеры", "Брестская крепость", "Освобождение", "Проверка на дорогах", "Отец солдата", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Горячий снег" и многие другие.

КиноПоиск Леонид Быков Станислав Ростоцкий Татьяна Лиознова Элем Климов Михил Калатозов

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