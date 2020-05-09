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Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард
Литл Ричард. 1996 год
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Один из основателей рок-н-ролла, американский певец, музыкант и композитор Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, скончался на 88-м году жизни, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на сына артиста.

Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в штате Джорджия.

Музыкант стоял у истоков рок-н-ролла, а сам называл себя архитектором жанра.

Известность ему принесла песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году.

Затем он записал Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и другие, которые также стали хитами и впоследствии перепеты многими артистами, включая Элвиса Пресли.

В 1986 году музыкант в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.

США Ричард Пенниман Литл Ричард

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