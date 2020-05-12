Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:28Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 177 504+75 805

Умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни скончался мультипликатор Борис Савин, написал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем фейсбуке.

"Умер Борис Савин - легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей "Экрана" из мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертёнок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шёл, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег" и многих других... Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни", - сообщил Капков.

Савин также работал и на "Союзмультфильме" "поработать с Норштейном, Дегтярёвым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал".

Борис Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии "Союзмультфильм" (1968-74), студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" (1974-92), студии "Хилос" (Дрезден, 1995-97). Работал преимущественно в кукольном кино.

Борис Савин

Новости

В киноотрасли опасаются удорожания производства фильмов и сериалов в РФ

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Надежду Бабкину выписали из больницы

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

"Золотой глобус" из-за COVID-19 будет номинировать только вышедшие онлайн фильмы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');