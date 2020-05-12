Умер один из создателей мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На 84-м году жизни скончался мультипликатор Борис Савин, написал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в своем фейсбуке.

"Умер Борис Савин - легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей "Экрана" из мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "КОАПП", "Большой секрет для маленькой компании", "Дядюшка Ау", "Чертёнок №13", "Как старик корову продавал", "Мальчик шёл, сова летела", "Кто ж такие птички", "Падал прошлогодний снег" и многих других... Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни", - сообщил Капков.

Савин также работал и на "Союзмультфильме" "поработать с Норштейном, Дегтярёвым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал".

Борис Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии "Союзмультфильм" (1968-74), студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" (1974-92), студии "Хилос" (Дрезден, 1995-97). Работал преимущественно в кукольном кино.