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Умер художник-концептуалист Христо Явашев

Вместе со своей женой он "упаковывал" различные предметы - вплоть до здания Рейхстага в 1995 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американский художник-концептуалист болгарского происхождения Христо Явашев умер в возрасте 84 лет от естественных причин в своем доме в Нью-Йорке 31 мая, сообщается на сайте Явашева и его покойной супруги Жанны-Клод де Гийебон.

Пара известна своими "упакованными" произведениями, от единичных предметов до монументальных проектов на открытом воздухе. Явашев и де Гийебон "оборачивали" Рейхстаг в Берлине, мост Пон-Неф в Париже и даже целый берег в Сиднее.

Явашев планировал обернуть в полипропиленовую пленку Триумфальную арку в Париже. На сайте отмечается, что этот проект, согласно пожеланиям супругов, все еще планируется осуществить осенью 2021 года. "Христо и Жанна-Клод всегда давали понять, что их работы продолжатся и после их смерти", - сказано в заявлении.

Христо Явашев родился в 1935 году в Болгарии, учился в Софийской Академии художеств. Сначала он перебрался в Прагу, после чего нелегально пересек границу Чехословакии и Австрии. Оттуда он перебрался в Женеву, а затем - в Париж, где познакомился со своей будущей женой и соавтором Жанной-Клод де Гийебон. С 1964 года Явашев жил в Нью-Йорке. Его супруга умерла в 2009 году от осложнений, связанных с аневризмой мозга.

США Ньюй-Йорк Христо Явашев Жанна-Клод де Гийебон

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