Умер актер Михаил Кокшенов

Актер Михаил Кокшенов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни, сообщила в пятницу поэтесса Любовь Воропаева.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала в фейсбуке Воропаева.

Советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957 году он окончил Московский индустриальный техникум, после чего работал инженером управления "Главнефтерудпром". В 1963 году окончил Театральное училище имени Щукина, играл в театрах и в 1966 году начал параллельно сниматься в кино.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, в их числе: "Женя, Женечка и "Катюша"", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Ширли-мырли" и другие.