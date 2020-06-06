Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича", - рассказала она на своей странице в фейсбуке.

Накануне Воропаева сообщила, что артист скончался на 84-м году жизни.