Минкультуры предложило реконструировать Камерную сцену Большого театра за 7,5 млрд рублей

Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского. 2017 год. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подготовило проект постановления о выделении из федерального бюджета 7,48 млрд рублей на реконструкцию Камерной сцены Государственного академического Большого театра.

Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, предполагается, средства будут выделены на комплексную реконструкцию зданий театра на Никольской улице. Планируется воссоздание наружного декоративного убранства, архитектурного облика в целом, создание новой конструктивной схемы здания, обеспечение здания технологическим и инженерным оборудованием (многофункциональная сцена, полностью трансформируемый зал - зрительный зал-ресторан), адаптация здания для маломобильных граждан.

Срок ввода в эксплуатацию объекта - 2025 год.

Из средств федерального бюджета в 2020-2021 годах на реконструкцию будет выделено 150 млн и 300 млн рублей соответственно.

Здание Камерной сцены имени Б.А. Покровского является уникальным объектом культурного наследия. Гостиница, в которой позже расположилась Камерная сцена, была открыта в 1872 году. После реконструкции здания в связи с пожаром в 1993 году в здании разместился Московский государственный академический камерный музыкальный театр под руководством Б.А. Покровского (ныне театр носит его имя). С 2018 года Камерная сцена входит в состав Большого театра.

В 2014 году проведены реставрационные работы лицевого фасада здания (по ул. Никольская).

В 2013 году были возбуждены дела о хищениях при ремонте Большого театра.