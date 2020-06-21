Деятели культуры призвали главу Минкульта вмешаться в дело "Седьмой студии"

В понедельник в Мещанском суде начнутся прения сторон по уголовному делу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские деятели культуры обратились с открытым письмом к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз по так называемому делу "Седьмой студии" в преддверии вынесения решения суда. Письмо подписали почти 3,5 тысячи человек.

Подписанты своим обращением, инициированным режиссером Михаилом Бычковым, призывают отозвать иск о причинении ущерба Минкультуры РФ к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела и таким образом "способствовать справедливому разрешению процесса".

"Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор. Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра", - обращаются авторы к Любимовой.

Открытое письмо с 20 июня подписали почти 3,5 тысяч человек, среди которых деятели театра и кино, актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, журналисты, литературные и кино критики, в том числе режиссеры Павел Лунгин, Александр Хван, Гарри Бардин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Алексей Франдетти, Виктор Рыжаков, артисты Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Ольга Волкова, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова. Также под обращением оставили подписи писатель Татьяна Толстая, музыкант Андрей Макаревич, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, директор Гоголь-центра Алексей Кабешев, сценарист Александр Молчанов, кинокритик Антон Долин, худрук театра "Модерн" Юрий Грымов, президент "Фонда Солженицына" Наталья Солженицына, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После новой экспертизы Минкульт снизил на 4 млн рублей требования к Серебренникову по иску о возмещении ущерба.

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин. Все они отрицают вину.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября 2019 года.

Дело бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой было выделено из основного, поскольку она единственная из фигурантов признала вину, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и дала показания на бывших коллег. Сейчас процесс в ее отношении параллельно продолжается в Мещанском суде. 22 июня Мещанский суд Москвы приступит к прениям сторон по уголовному делу.