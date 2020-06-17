Минкульт снизил на 4 млн рублей требования к Серебренникову по иску о возмещении ущерба

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры снизило сумму исковых требований к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", обвиняемым в особо крупном мошенничестве.

"Прошу уточнить исковые требования в части суммы - до 128 миллионов 974 тысяч 690 рублей", - заявила представитель ведомства Людмила Смирнова на заседании Мещанского суда Москвы в четверг.

Таким образом, Минкультуры снизило сумму требований по гражданскому иску о возмещении ущерба к Серебренникову и его коллегам в рамках уголовного дела в соответствии с результатами новой экспертизы. Она была назначена судом по ходатайству гособвинения и установила, что стоимость мероприятий проекта "Платформа", для которого режиссер создал АНО "Седьмая студия", составляла сумму, озвученную представителем министерства.

Ранее министерство требовало взыскать с Серебренникова и других фигурантов 133 млн 237 тыс. 920 рублей – столько, по версии следствия, подсудимые похитили из госфинансирования, выделенного "Седьмой студии".

Судья приняла уточнения министерства, стороны заявили, что выскажутся по ним в прениях сторон. В настоящее время в процессе идет стадия дополнений к судебному следствию.

Фигурантам так называемого дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах одноименной АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября 2018 года оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

После получения результатов проведенной по постановлению суда финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября 2019 года.

Согласно выводам экспертизы, проведенной во время первого процесса, общая стоимость мероприятий "Платформы" составляла порядка 260 млн рублей, почти на 40 млн рублей больше, чем было выделено на проект - 216,5 млн рублей.

В деле в настоящее время также остается экспертиза, проведенная на предварительном следствии, которая установила сумму хищений вмененную в настоящее время фигурантам.