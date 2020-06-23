В Испании очередной реставратор-любитель изуродовал картину эпохи барокко

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Частный коллекционер обратился к реставратору, чтобы восстановить полотно кисти живописца "золотого века" испанской культуры Бартоломе Эстебана Мурильо. Как пишет "Би-би-си", заказчик был шокирован изуродованным полотном.

Коллекционер из Валенсии заплатил 1200 евро реставратору мебели.

Несмотря на две предпринятые попытки, полотно "Непорочное зачатие" осталось далеко от оригинала.

Этот инцидент напомнил многим другие недавние неудачные попытки "реставрации", произошедшие во все той же Испании. В стране на данный момент нет закона, который запрещал бы непрофессионалам заниматься восстановлением объектов культуры.

Например, в 2012 году прихожанка церкви в Сарагосе попыталась отреставрировать фреску с изображением Христа. Ее попытку в интернете сравнивали с изображением обезьяны.

В 2018 году неудачная реконструкция статуи святого Георгия в церкви Наварры также привлекла внимание публики отнюдь не благодаря таланту реставратора.