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Назначено время прощания с Виктором Проскуриным

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным, который скончался 30 июня на 69-м году жизни, пройдет 4 июля в Театральном институте им. Б.Щукина, сообщил "Интерфаксу" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Желающие смогут попрощаться с ним с 10:00 до 12:00.

КультураСкончался актер Виктор ПроскуринСкончался актер Виктор ПроскуринЧитать подробнее

Как ранее сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда, Проскурин умер от приступа хронической обструктивной болезни легких. Вдова артиста хотела провести публичное прощание с Проскуриным.

Виктор Проскурин – советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР. Родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Щукина, после чего получил предложение от режиссера Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола (сейчас – Ленком имени Марка Захарова), где проработал до 1990 года.

Широкую известность получил после роли Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в фильме "Выйти замуж за капитана". Также среди известных ролей Проскурина – Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса", Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

Виктор Проскурин кино театр

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