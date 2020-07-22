Минкультуры предложило штрафовать на 100 тыс. руб. за пиратскую съемку в кинотеатрах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ внесло в правительство проект изменений в закон о господдержке кинематографии, который, в частности, введет запрет на видеосъемку демонстрируемых в кинотеатрах фильмов или их фрагментов, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Как заявила Любимова в среду журналистам, "это не просто полный запрет" на любую форму съемки в кинотеатрах, так как "мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом". По словам министра, "люди должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тысяч рублей, ведь если вы осуществляете съемку фрагмента, снимаете себя в каком-то ролике, то это тоже является вашей съемкой внутри кинотеатра, особенно, когда идет фильм".

Она уточнила, что параллельно ведомство подготовило изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно новым положениям, на занимающихся пиратской съемкой лиц должен быть наложен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, а за повторное совершение правонарушения им уже грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Проект федерального закона, добавила Любимова, в ближайшее время будет выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.