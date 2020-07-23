Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 23.07В России 795 038+5 848В мире 15 230 561+283 133

Премьера российской постановки мюзикла "Шахматы" пройдет в театре МДМ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В столичном театре МДМ 17 октября пройдет премьера российской версии мюзикла "Шахматы".

"17 октября при поддержке ФИДЕ состоится премьера первой в истории российской постановки легендарного мюзикла "Шахматы", прототипы героев которого – четыре выдающихся гроссмейстера", - говорится в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе

В их числе, отмечается в релизе, - "три чемпиона мира, главный из которых – Анатолий Карпов, вдохновивший авторов мюзикла композиторов и солистов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса (мюзикл MAMMA MIA!) и либреттиста сэра Тима Райса (рок-опера "Иисус Христос – Cуперзвезда", мюзиклы "Эвита", "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Король Лев")".

Как отметил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, мюзикл "Шахматы" – "эффектная постановка, соединяющая прекрасную музыку, бунтарский дух и магию шахматных фигур".

"В основе сюжета – драматургия противостояния незаурядных личностей и нравственного выбора, при этом контраст эмоций и контраст черно-белых фигур создают удивительно цельное произведение", - отметил он.

По словам Дворковича, "ФИДЕ не могла не поддержать российскую премьеру мюзикла "Шахматы", которая спустя более трех десятков лет с момента создания, наконец, пришла и к российскому зрителю".

"Вообще для России шахматы больше, чем просто спорт, и неслучайно главным героем мюзикла является именно советский гроссмейстер. Сегодня шахматы в нашей стране переживают период ренессанса, и российская премьера мюзикла "Шахматы" – знаковое событие, объединяющее искусство и спорт", - сказал президент ФИДЕ.

Театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев отмечает, что "мюзикл "Шахматы", который не зря называют феноменом театральной сцены, в наши дни неожиданно приобрел особую актуальностью".

"Он повествует о битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Но за великими победами и горькими поражениями – всегда конкретные люди, живущие эмоциями, действующие на пределе возможностей, каждый со своей непростой судьбой! С 17 октября и ежедневно этот уникальный спектакль будет идти в Театре МДМ", - сказал он.

шахматы

Новости

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

В Британии заявили о риске превращения страны в "культурную пустыню"

"Золотую Маску" перенесли на 30 октября

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

Памятник работорговцу в Бристоле заменили статуей противницы расизма

Бэнкси нарисовал крыс в лондонском метро

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie's за $46 млн

Актриса из сериала "Хор" пропала без вести во время отдыха с сыном на озере

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра
Дело "Седьмой студии"

Четверть россиян считают обоснованным уголовное преследование Серебренникова

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');