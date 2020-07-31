Новый роман Пелевина выйдет 27 августа
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет в свет 27 августа, сообщило издательство "Эксмо".
Приобрести книгу в электронном и аудиоформате можно будет только на сайте или в приложении "ЛитРес".
"Содержание будущего бестселлера держится в строжайшем секрете", - говорится в пресс-релизе.
В августе 2019 года писатель издал сборник "Искусство легких касаний" из двух повестей и одного рассказа. Два года назад у Пелевина вышел роман "Тайные виды на гору Фудзи".
"Эксмо" и "ЛитРес" представили обложку новой книги Виктора Пелевина. Традиционно, никаких аннотаций или деталей сюжета — сидим и ждём 27 августа, когда книгу выпустят сразу во всех форматах: печатном, электронном и аудио. pic.twitter.com/cV1zPVQ11s— Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) July 31, 2020