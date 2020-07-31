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Новый роман Пелевина выйдет 27 августа

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет в свет 27 августа, сообщило издательство "Эксмо".

Приобрести книгу в электронном и аудиоформате можно будет только на сайте или в приложении "ЛитРес".

"Содержание будущего бестселлера держится в строжайшем секрете", - говорится в пресс-релизе.

В августе 2019 года писатель издал сборник "Искусство легких касаний" из двух повестей и одного рассказа. Два года назад у Пелевина вышел роман "Тайные виды на гору Фудзи".

Эксмо Виктор Пелевин Литрес

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