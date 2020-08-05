Фестиваль "Голосящий КиВиН - 2020" пройдет в конце августа

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Музыкальный фестиваль команд КВН "Голосящий КиВиН - 2020" пройдет в Светлогорске 28 и 59 августа, сообщила пресс-секретарь творческого объединения АМиК Дарья Шпенькова. Место проведения праздника - "Янтарь-холл". Ранее предполагалось, что он пройдет в июле.

По словам Шпенькова, сейчас определяется состав участников. Организаторы надеются, что, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в Светлогорск приедет максимальное число КВНщиков.

Традиционно они разыграют семь призов.

Фестиваль "Голосящий КиВиН" проходит каждый год. В Светлогорске его проводят с 2015 года.