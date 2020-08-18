На поддержку российских фильмов в прокате выделят 500 млн рублей

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Фонд кино и Минкультуры РФ утвердили предоставление субсидии в размере 500 млн рублей на поддержку российских картин в прокате, выход которых запланирован до 2021 года, сообщил "Интерфаксу" советник президента России, председатель совета Фонда Владимир Толстой.

"На поддержку проката российских картин выделено 500 млн на условиях 1% возвратности (от выделенных средств на поддержку фильмов - ИФ). Те картины, которые будут выходить в рискованный период, могут претендовать на поддержку", - сообщил Толстой по итогам заседания совета Фонда кино.

Он уточнил, что уже подписан соответствующий протокол о предоставлении средств. Для получения субсидий компаниям необходимо подать заявку в Фонд кино.

Толстой также сообщил, что по итогам совета было принято решение о продлении срока производства картин с 3 до 4 лет. Кроме того, было принято решение о предоставлении 50 млн на социальную рекламу, направленную на возвращение зрителей в кинозалы. Он подчеркнул, что работа по поиску решений для поддержки отрасли будет продолжаться.