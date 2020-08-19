Губенко при жизни назвал преемника во главе "Содружества актеров Таганки"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Театр "Содружество актеров Таганки" в среду на своем сайте опубликовал видеообращение художественного руководителя театра Николая Губенко, на котором он объявил о решении назначить своего заместителя Владимира Завикторина своим преемником.

"Мы договорились с департаментом культуры, что театр "Содружество актеров Таганки" будет передан тому человеку, которого я назову. Чтобы не было таких историй, когда ушел из жизни Эфрос, чтобы не было историй типа "Гоголь-центра", чтобы это было согласовано с желанием труппы. И мы договорились, что этим человеком после меня станет Владимир Владимирович (Завикторин)", - сказал Губенко в видеообращении к артистам, которое он записал еще при жизни.

В обращении Губенко подчеркивает, что прилюдно сообщает о своем преемнике для того, чтобы "вы, если руководство поступит нечестно, имели возможность и право опираться на это заявление".

В департаменте культуры Москвы назначение Завикторина на должность худрука театра не подтвердили, сославшись на то, что решение еще не принято.

Губенко скончался накануне своего 79-летия в воскресенье, 16 августа. Народный артист РСФСР родился 17 августа 1941 года в Одессе. В 1958 году, по окончании театральной студии, его единственного зачислили в труппу Одесского театра юного зрителя. В 1960-х годах окончил ВГИК и был принят в труппу Театра на Таганке.

Губенко был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года. После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего был создан новый театр "Содружество актеров Таганки". Губенко с 1995 года был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года - Мосгордумы.

Завикторин - заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки". Родился в 1964 году в Москве. В 1999 году окончил Театральное училище им. Щепкина, с четвертого курса был приглашен на работу в театр "Содружество актеров Таганки".