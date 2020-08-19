Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

Губенко при жизни назвал преемника во главе "Содружества актеров Таганки"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Театр "Содружество актеров Таганки" в среду на своем сайте опубликовал видеообращение художественного руководителя театра Николая Губенко, на котором он объявил о решении назначить своего заместителя Владимира Завикторина своим преемником.

"Мы договорились с департаментом культуры, что театр "Содружество актеров Таганки" будет передан тому человеку, которого я назову. Чтобы не было таких историй, когда ушел из жизни Эфрос, чтобы не было историй типа "Гоголь-центра", чтобы это было согласовано с желанием труппы. И мы договорились, что этим человеком после меня станет Владимир Владимирович (Завикторин)", - сказал Губенко в видеообращении к артистам, которое он записал еще при жизни.

В обращении Губенко подчеркивает, что прилюдно сообщает о своем преемнике для того, чтобы "вы, если руководство поступит нечестно, имели возможность и право опираться на это заявление".

В департаменте культуры Москвы назначение Завикторина на должность худрука театра не подтвердили, сославшись на то, что решение еще не принято.

Губенко скончался накануне своего 79-летия в воскресенье, 16 августа. Народный артист РСФСР родился 17 августа 1941 года в Одессе. В 1958 году, по окончании театральной студии, его единственного зачислили в труппу Одесского театра юного зрителя. В 1960-х годах окончил ВГИК и был принят в труппу Театра на Таганке.

Губенко был последним министром культуры СССР с ноября 1989 года. После возвращения режиссера Юрия Любимова в Москву в 1993 году произошел конфликт в труппе театра, после чего был создан новый театр "Содружество актеров Таганки". Губенко с 1995 года был депутатом Госдумы РФ, с 2005 года - Мосгордумы.

Завикторин - заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки". Родился в 1964 году в Москве. В 1999 году окончил Театральное училище им. Щепкина, с четвертого курса был приглашен на работу в театр "Содружество актеров Таганки".

Николай Губенко Владимир Завикторин Содружество актеров Таганки

Новости по теме

Новости

На поддержку российских фильмов в прокате выделят 500 млн рублей

На поддержку российских фильмов в прокате выделят 500 млн рублей

Тысячи фанатов Цоя пришли на его могилу в годовщину гибели музыканта

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова выписали из больницы

Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд над Михаилом Ефремовым отложили на неделю

Пандемия коронавируса

У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус

У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус
Пандемия коронавируса

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

На господдержку выдвинули сериалы "Мертвые души" и "Грозный"

На господдержку выдвинули сериалы "Мертвые души" и "Грозный"

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%

Посещаемость кинотеатров в РФ после открытия сократилась на 90%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');