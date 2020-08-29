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Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, сообщил в субботу в своем фейсбуке ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Андреев - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родился 27 августа 1930 года в Москве.

С 1990 года он работал в театре Ермоловой его художественным руководителем. Также Андреев преподавал в ГИТИСе, заведующий кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович.

Из фильмов с его участием наиболее яркими и запоминающимися стали "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".

Владимир Андреев

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