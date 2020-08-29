Что произошло за день: суббота, 29 августа

Прирост случаев COVID-19 в России увеличивается третий день подряд, в Минске проходит Женский марш, Берлин протестует против коронавирусных ограничений

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России третий день подряд фиксируется увеличение прироста случаев COVID-19. За сутки зарегистрирован 4 941 случай, в то время как накануне сообщалось о 4 829 случаях заражения, в четверг - о 4 711, в среду - о 4 676.

- МИД Белоруссии лишил аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ. В их числе сотрудники белорусского бюро "Радио Свобода", Agence France-Presse, ARD, Associated Press, "Би-би-си" и Reuters. Между тем в субботу в Минске женщины вышли на акцию солидарности. На акции проводились точечные задержания. В частности, задержали двоих журналистов "Радио Свобода".

- Владимир Путин назвал президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Президент РФ подчеркнул, что в мире вообще не существует "ничего идеального". Он также выразил мнение, что отказ БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами говорит о заранее подготовленной позиции по этому плебисциту.

- В Берлине тысячи людей вышли на акцию против мер борьбы с коронавирусом. Ранее стало известно о введении штрафа в 50 евро за отсутствие маски.

- Власти ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля. Теперь частные лица и компании из Эмиратов могут сотрудничать с коллегами из Израиля.

- Источник назвал возможные сроки завершения доследственной проверки в связи с госпитализацией Навального. По его словам, она может продлиться до двадцатых чисел сентября.

- Умер народный артист СССР Владимир Андреев. На днях актеру исполнилось 90 лет. Он известен по многим ролям в фильмах, включая "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".