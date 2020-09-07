Шекспира под музыку Шнурова представят в БДТ в новом сезоне

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова покажет в новом сезоне премьеры спектаклей Андрея Могучего, Яна Фабра, Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер.

Как сообщает пресс-служба театра, также в новом сезоне БДТ реализует масштабную творческую программу "Физики-лирики".

Первыми премьерами нового сезона БДТ станут спектакли, выпуск которых не состоялся весной и летом 2020 года из-за пандемии коронавируса: это спектакль Андрея Могучего "Три толстяка. Эпизод 7", "Джульетта" в постановке Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер, спектакль Фабра "Ночной писатель" и спектакль "Несолнечный город" в постановке Романа Михайлова.

24 и 25 сентября на Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) планируется премьера спектакля Фабра "Ночной писатель" по личным дневникам одного из главных художников современности. Постановка станет первой репертуарной работой Фабра в России. В спектакле играют Андрей Феськов (25 сентября) и Александр Молочников (24 сентября).

30 сентября на Малой сцене БДТ будет представлена премьера спектакля "Несолнечный город" режиссера и писателя Михайлова по собственному тексту. Постановка станет логическим завершением радиосериала "Антиравинагар", созданного Михайловым для портала БДТdigital. В спектакле заняты молодые артисты БДТ Ольга Ванькова, Алена Кучкова, Дмитрий Каргин, Александра Магелатова и Глафира Лаврова.

Затем Роман Михайлов приступит к работе над спектаклем "Ничего этого не будет", премьера которого намечена на апрель.

В октябре на основной сцене зрители увидят премьеру "Джульетты" по трагедии Уильяма Шекспира, первый спектакль, поставленный в России творческим тандемом - Тиитом Ойясоо и Эне-Лийс Семпер, эстонскими режиссерами и художниками, участниками Венецианской биеннале.

В спектакле звучит музыка Сергея Шнурова (две композиции написаны музыкантом специально для спектакля БДТ). Роль Джульетты исполнит приглашенная актриса и певица Муся Тотибадзе, также в спектакле заняты Геннадий Блинов, Иван Федорук, Варвара Павлова, Руслан Барабанов, Виктор Княжев, Рустам Насыров и Сергей Городничий.

В рамках проекта "Курсовая" в октябре на второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) состоится премьера спектакля "Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел" режиссера Морозова, ученика Могучего, по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса. В спектакле заняты Екатерина Толубеева, Юлия Марченко, Алена Кучкова, Ольга Ванькова, Анастасия Литвинова, Геннадий Блинов, Фамил Джавадов.

В декабре БДТ совместно с "Театральной лабораторией Яны Туминой" выпустит спектакль "Пандемический театр Кранаха". Премьера спектакля Андрея Могучего "Чайка" по пьесе Антона Чехова намечена на весну 2021 года. Также весной на основной сцене БДТ японский режиссер Мотои Миура представит "Преступление и наказание" Достоевского, а на Малой сцене состоится премьера спектакля "Рассказы Питерских островов" в постановке главного художника БДТ Эдуарда Кочергина по собственной книге.

В новом, 103-м сезоне в БДТ запланирована премьера моноспектакля "Микеланджело" в постановке артиста БДТ Валерия Ивченко и новый спектакль для актрисы Нины Усатовой. Кроме того, стартует проект "Стратегии художественного развития", в рамках которого молодые режиссеры (Молочников, Денис Хуснияров, Евгения Сафонова, Кирилл Вытоптов, Морозов) представят и реализуют свои художественные программы.

Первой премьерой проекта станет спектакль "В поисках утраченного времени" по мотивам романа Марселя Пруста (режиссер - Хуснияров). Первую часть спектакля, задуманного как сериал, зрители увидят в ноябре, вторую - в мае. В декабре состоится премьера первой части триптиха "Возможности легкого жанра" (режиссер - Вытоптов) - водевиль конца 1920-х "Лира напрокат" Василия Шкваркина, а в июне будет представлена вторая часть "Любовь - книга золотая" по произведению Алексея Толстого.

Заключительная часть триптиха ожидается в октябре 2021 года. В марте состоится премьера спектакля "Хладнокровное убийство" в постановке Молочникова по одноименному роману Трумена Капоте. Творческая программа режиссера Морозова стартует в феврале премьером спектакля "Сотворение мира" по пьесе Валерия Печейкина на сцене Каменноостровского театра.