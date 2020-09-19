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Татьяна Толстая получила награду "Писатель года"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Церемония награждения победителей национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" прошла в Москве. Впервые вручаемые Гран-при достались поэту Бахыту Кенжееву и писательнице Татьяне Толстой.

Лауреатам премии вручается приз в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага, а также предлагается издание книги за счет Оргкомитета премии.

Премии "Поэт года" в основной номинации получили (с первой по третью соответственно): Елена Печерская (Москва), Елена Копытова (Рига), Сергей Каратов (Москва). В поэтической номинации "Дебют" победила Нина Баландина (Москва), в номинации "Лирика" - Аня Сироткина (Москва), в номинации "Песни" - Дмитрий Курилов (Москва), а в номинации "Детская литература" - Михаил Куницкий (город Жодино, Белоруссия).

Первую премию "Писатель года" в основной номинации получила Татьяна Рубцова (Мценск), вторую премию - Лидия Смирнова (Комсомольск-на-Амуре), третью - Светлана Андреева (Пермь). Писателем года в номинации "Дебют" названа Елена Смирнова-Ремарк (Москва), в номинации "Фантастика" - Сергей Ярчук (Сыктывкар), в номинации "Истории" - Сергей Федоров (Москва), в номинации "Юмор" - Яна Ахматова (Волгоград), в номинации "Детская литература" - Наталья Ларкин (Киев, Украина).

Обладателей Гран-при премий "Поэт года" и "Писатель года", которая с этого года вручается наиболее значимому российскому поэту и прозаику по совокупности заслуг, выбирало специальное жюри из числа известных литературных деятелей: Игорь Волгин, Максим Замшев, Максим Амелин, Дмитрий Воденников и Мария Ватутина.

Премии "Поэт года" и "Писатель года" учрежденных Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. Церемония вручения обычно проходит в марте и приурочена ко Всемирному дню поэзии, однако в этом году из-за карантина она была перенесена.

Татьяна Толстая

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