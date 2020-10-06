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Сын актера Бориса Щербакова опроверг информацию о его госпитализации

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий опроверг сообщение о госпитализации актера.

"Это неправда. Он дома, все хорошо", - сказал Щербаков "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста доставили в больницу с бронхитом и заболеванием легких.

Советскому и российскому актеру театра и кино, телеведущему Борису Щербакову 70 лет. Он известен по ролям в таких фильмах, как "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", "Жених из Майами", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Солдаты".

Борис Щербаков

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