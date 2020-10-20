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Прощание с Ириной Скобцевой состоится 22 октября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет 22 октября в Москве на Новодевичьем кладбище, сообщили сын артистки Федор Бондарчук в инстаграме кинокомпании Art Pictures.

"Прощание пройдет в четверг, 22 октября, в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Я буду признателен тем, кто сможет присутствовать лично. И, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Москве, прошу всех, а особенно пожилых людей, воспользоваться масками и стараться соблюдать дистанцию на прощании с Ириной Константиновной", - говорится в сообщении.

Скобцева скончалась на 94-м году жизни во вторник.

Она родилась в Туле 22 августа 1927 года. В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны. Зрителям известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи". Со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, познакомилась, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году они поженились. От режиссера у нее двое детей - Елена Бондарчук (1962-2009, была актрисой театра и кино) и Федор Бондарчук.

Ирина Скобцева

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