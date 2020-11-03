Умер один из создателей мультфильмов о Незнайке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Художник-конструктор кукол, один из создателей кукольного мультфильма "Волшебник Изумрудного города" и серии мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк умер на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Владимира Алексеевича не стало, к сожалению, это так", - сообщили в пресс-службе.

Шафранюк учился в Московском инженерно-физическом институте. Работал на киностудии "Союзмультфильм" (1964-67), на студии "Мульттелефильм" ТО "Экран" (1971-85). Сотрудничал со студиями "Кристмас Филмз", "Анимос" и др. Шафранюк принимал участие в создании мультфильмов "Двенадцатая ночь", "Добрыня Никитич", серии картин "Приключения Незнайки и его друзей".