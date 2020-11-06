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System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская группа System of a Down выпустила в пятницу две песни, в которых выражает поддержку Армении и Нагорному Карабаху.

Это – первые песни, выпущенные группой за 15 лет. System of a Down базируется в Калифорнии. Ее участники – музыканты армянского происхождения.

Обе песни доступны, в частности, на сервисе Youtube. Первая из них называется Protect the Land ("Защищать страну").

Видеоролик уже набрал более 920 тысяч просмотров. В клипе к песне может увидеть кадры боевых действий, страдающих мирных жителей, бойцов в военной форме, на которой изображен флаг Нагорного Карабаха. Также видны гражданские, надевающие военную форму, чтобы присоединиться к боевым действиям.

Вторая песня называется Genocidal Humanoidz ("Совершающие геноцид гуманоиды"). Она набрала более 600 тысяч просмотров. В ней говорится, среди прочего, о необходимости "победить дьявола".

Кроме того, группа заявила, что приступает к сбору средств для помощи пострадавшим от конфликта.

"Мы умоляем вас сделать пожертвование, большое или маленькое, чтобы помочь тем, кто страдает от преступлений против человечности (в Нагорном Карабахе - ИФ). Число таких преступлений растет", - говорится в заявлении System Of A Down.

В группе отметили, что эти средства пойдут на "предоставление важнейшей и чрезвычайно необходимой помощи и товаров первой необходимости тем, кого затронули эти страшные действия".

Музыканты указали, что обе композиции "говорят об ужасной и серьезной войне", которая происходит в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как сообщалось, заявил, что Азербайджан войны в непризнанном Карабахе не начинал, а всего лишь дал ответ в соответствии с уставом ООН.

"В 1994 году мы войну не проигрывали, а проиграли бой. Это произошло по объективным причинам. Во-первых, нестабильность внутри Азербайджана, чем и воспользовалась Армения. Во-вторых, это произошло в связи с открытой иностранной поддержкой, оказываемой Армении", - заявил Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

Касаясь событий сентября 2020 года, глава государства подчеркнул, что Азербайджан не развязывал новую войну.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на несколько попыток договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах System of a Down

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