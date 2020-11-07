Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях"
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Джонни Депп объявил, что он больше не будет исполнять роль волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари".
В своем заявлении, опубликованном в инстаграме, актер сообщил, что решение об уходе он принял по просьбе Warner Bros. Депп также поблагодарил поклонников за поддержку в свете судебного разбирательства с The Sun и заявил о планах добиться справедливости.
Ранее стало известно, что актер проиграл иск к изданию The Sun. Таблоид писал, что Депп избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.