Джонни Деппа лишили роли в "Фантастических тварях"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Джонни Депп объявил, что он больше не будет исполнять роль волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари".

В своем заявлении, опубликованном в инстаграме, актер сообщил, что решение об уходе он принял по просьбе Warner Bros. Депп также поблагодарил поклонников за поддержку в свете судебного разбирательства с The Sun и заявил о планах добиться справедливости.

Ранее стало известно, что актер проиграл иск к изданию The Sun. Таблоид писал, что Депп избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.