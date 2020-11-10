Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:25Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

Более 40% россиян предпочитают отечественные фильмы зарубежным

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (44%) смотрят отечественные фильмы чаще зарубежных, среди сограждан старше 60 лет таких респондентов оказалось 70%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, респонденты, предпочитающие отечественные фильмы, объясняют свой выбор тем, что произведения российского кинематографа более жизненные, близки и понятны зрителю, имеют интересный сюжет, менее агрессивные по сравнению с зарубежными фильмами.

КультураБольшинство россиян высказались за господдержку отечественного киноБольшинство россиян высказались за господдержку отечественного киноЧитать подробнее

В свою очередь, 16% россиян или каждый шестой отечественный кинозритель отдают предпочтение зарубежным фильмам, среди сограждан в возрасте 18-30 лет эта доля составляет 44%, отмечают социологи.

Свой выбор эта часть участников опроса объясняет тем, что иностранные фильмы имеют более интересный сюжет, лучше по качеству, с более интересной игрой актеров и большим набором спецэффектов.

По данным опроса, почти каждый пятый россиянин (19%) с равным интересом относится к российским и зарубежным фильмам, среди сограждан в возрасте 31-45 лет эта доля составляет 27%.

Исследование показывает, что 19% респондентов практически не смотрят фильмы, ни российские, ни зарубежные, среди сограждан 32-45 лет таких равнодушных к кино людей оказалось 22%.

Всероссийский опрос был проведен 16-18 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.

ФОМ

Новости по теме

Новости

Большинство россиян высказались за господдержку отечественного кино

Большинство россиян высказались за господдержку отечественного кино

Залы авангарда Новой Третьяковки вновь открылись после летней протечки

Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Захаровым и Волчек

System of a Down выпустила две песни в поддержку Карабаха

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий
Умершие знаменитости

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва
Умершие знаменитости

Скончался Шон Коннери

Скончался Шон Коннери

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');