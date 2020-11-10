Более 40% россиян предпочитают отечественные фильмы зарубежным

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (44%) смотрят отечественные фильмы чаще зарубежных, среди сограждан старше 60 лет таких респондентов оказалось 70%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, респонденты, предпочитающие отечественные фильмы, объясняют свой выбор тем, что произведения российского кинематографа более жизненные, близки и понятны зрителю, имеют интересный сюжет, менее агрессивные по сравнению с зарубежными фильмами.

В свою очередь, 16% россиян или каждый шестой отечественный кинозритель отдают предпочтение зарубежным фильмам, среди сограждан в возрасте 18-30 лет эта доля составляет 44%, отмечают социологи.

Свой выбор эта часть участников опроса объясняет тем, что иностранные фильмы имеют более интересный сюжет, лучше по качеству, с более интересной игрой актеров и большим набором спецэффектов.

По данным опроса, почти каждый пятый россиянин (19%) с равным интересом относится к российским и зарубежным фильмам, среди сограждан в возрасте 31-45 лет эта доля составляет 27%.

Исследование показывает, что 19% респондентов практически не смотрят фильмы, ни российские, ни зарубежные, среди сограждан 32-45 лет таких равнодушных к кино людей оказалось 22%.

Всероссийский опрос был проведен 16-18 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.