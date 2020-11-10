Большинство россиян высказались за господдержку отечественного кино
Интересуются происходящим в российском кино только 37% участников опроса ФОМ
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Большинство россиян (78%) считают правильной практику ежегодного выделения Министерством культуры РФ средств на поддержку отечественного кинематографа, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".
Отвечая на открытый вопрос о том, какие фильмы необходимо финансировать прежде всего, россияне называли исторические фильмы (17%), патриотические киноленты (13%), комедии (11%), фильмы о повседневной жизни рядовых граждан (10%), мелодрамы (7%), фильмы на военную тематику (6%).
Правило, согласно которому в прокате должно быть не менее 20% российских фильмов, также вызывает одобрение у россиян: 61% респондентов поддерживает введение квоты, против выступают 25%.
По мнению 46% участников опроса, российское кино сейчас находится на подъеме, о его упадке говорят 39% респондентов. Современные отечественный фильмы нравятся 45% россиян, более четверти (27%) ими недовольны.
При этом, по словам 61% участников опроса, они не интересуются современным российским кино. Следят за происходящим в индустрии 37% респондентов.
Всероссийский опрос был проведен 16-18 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.