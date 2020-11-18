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Прощание с Романом Виктюком пройдет в его театре 20 ноября

Похоронят режиссера во Львове

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РФ, театральным режиссером Романом Виктюком пройдет 20 ноября в его театре, похоронят артиста на родине во Львове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Прощание с Романом Григорьевичем пройдет 20 ноября с 11:00 до 15:00 в театре", - сказала собеседница агентства. Дата похорон еще не определена.

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Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на племянницу Виктюка, театрального деятеля Екатерину Виктюк, сообщило, что режиссер будет похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями. Она рассказала, что Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его завещание.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник. В конце октября сообщалось, что он был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссёра более 250 спектаклей.

Роман Виктюк

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