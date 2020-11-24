Умерла автор известного советского учебника английского Наталья Бонк

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве умерла лингвист, профессор Литературного института, автор известного многим учебника английского языка для студентов Наталья Бонк, сообщили ректорат и кафедра иностранных языков вуза. Ей было 96 лет.

12 ноября РЕН ТВ сообщил о ее экстренной госпитализации.

Наталья Бонк родилась 2 июля 1924 года в Москве в семье инженера и оперной певицы. Она училась в образцовой школе № 25, в годы войны оставалась в Москве, в 1945 году окончила Педагогический институт иностранных языков.

В разное время она преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли РФ. С 1993 года она преподавала в Литинституте.

Она была автором ряда учебников и разработок в области методики преподавания английского языка (наиболее популярный написан в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий).

"В СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник", - напомнили в Литинституте.