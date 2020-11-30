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Режиссеры-дебютанты представили свои проекты в Минкультуры

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник режиссеры-дебютанты, претендующие на получение субсидии на кинопроизводство, представили свои проекты на питчинге в Минкультуры РФ.

В частности, российский фигурист Максим Шабалин планирует снять дебютный фильм под названием "Времена года" о трагических событиях в жизни танцовщицы. "Однажды я был в Мариинском театре на генеральном прогоне и настолько был впечатлен атмосферой, что придумал эту историю", - заявил Шабалин во время представления проекта, добавив, что переговоры о съемках ведутся с Мариинским театром. Художественным руководителем фильма выступил Александр Прошкин.

Среди других проектов, представленных на питчинге, - полнометражный фильм режиссера и актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" о сложных отношениях матери и дочери. "Эта история основана на личных переживаниях. Я бы хотела поделиться со зрителем своим опытом, вдохновить на то, чтобы они научились выстраивать отношения со своими близкими людьми", - сказала Устинова во время представления проекта.

Художественный руководитель картины - режиссер Наталья Меркулова. В фильме сыграют актрисы Юлия Снигирь и Евгений Добровольская. Продюсером картины станет Илья Стюарт. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2021 году.

Кроме того, режиссер Илья Шагалов выступил с проектом фильма "Аквариум", в котором сделан акцент на электронную музыку. По словам Шагалова, в картине проявляются две главные темы - любви и выбора. Художественным руководителем картины является Алексей Герман-младший.

Также Станислав Светлов представил проект фильма "Ада". Эта история о сближении матери и дочери через переживания о гибели отца. Команда этого проекта планирует найти актеров в регионах России, чтобы показать в фильме настоящие и самобытные характеры.

Среди других проектов - фильм дебютного режиссера и актера Московского Губернского театра Дмитрия Карташова "Ближе, чем ты думаешь". По словам Карташова, этот фильм - об испытании человеческой души и о том, как человек приходит к покаянию и раскаянию. Художественный руководитель картины - Сергей Безруков.

Кроме того, был представлен проект режиссера Яны Скопиной – музыкальная трагикомедия "Скоро кончится лето" о взрослении подростков в Казахстане в 1990-е годы. Художественным руководителем фильма выступит режиссер Федор Бондарчук. Релиз фильма планируется в 2022 году.

Режиссер Андрей Кончаловский станет художественным руководителем дебютного фильма Екатерины Вещевой "Лена и справедливость". Картина расскажет о жизни продавщицы из провинциального города. Роли в фильме исполнят Анна Уколов и Алексей Агранович.

Среди других проектов – криминальная драма "Пласт" режиссера Станислава Сапачева. Художественным руководителем фильма стал режиссер Владимир Хотиненко. Это картина о двух друзьях, которые с раннего детства незаконно занимаются добычей янтаря в Калининграде. В фильме примут участие актеры Владимир Вдовиченков, Сергей Маковецкий и другие.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, всего на конкурсе было "невероятное количество" проектов - 248. Экспертным советом по игровому кино режиссёров-дебютантов Минкультуры РФ были рассмотрены 172 творческих проекта, 60 из них допущены на питчинг.

Минкультуры РФ

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