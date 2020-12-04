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Прощание с Борисом Плотниковым пройдет 5 декабря в МХТ им. Чехова

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом России, актером и педагогом Борисом Плотниковым состоится в МХТ им. Чехова, где он служил долгие годы, похоронен Плотников будет на Троекуровском кладбище, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского института театрального искусства - ГИТИС.

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"Прощание с Борисом Григорьевичем Плотниковым состоится в субботу в МХТ им.Чехова с 10.00 до 12.30", - сказали в пресс-службе.

После прощания пройдет отпевание и похороны на Троекуровском кладбище, добавили там.

Плотников был профессором кафедры мастерства актера, руководил мастерской в ГИТИСе.

Родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). В 1970 году окончил Свердловское театральное училище, в 1983 году филологический факультет Уральского государственного университета. С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года - в Московском театре сатиры, с 1988 года - в Центральном академическом театре Советской Армии, с 2002 года - труппе МХТ.

Как рассказали в пресс-службе театра, Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. Их уже объединяла работа в "Табакерке" - там с 1997 года Борис Григорьевич играл главные роли в "Камере обскура" и "Прощайте... и рукоплещите!". Первой ролью на мхатовской сцене стал Маркиз де Шаррон в "Кабале святош" в 2001 году. Последняя премьера состоялась этой осенью - в спектакле Владимира Машкова "И никого не стало" (по пьесе Агаты Кристи) Плотников сыграл судью Уоргрейва.

В кино Плотников дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение", который принес ему всесоюзную известность. Также известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" (по одноименной повести Михаила Булгакова).

В 1992 году сыграл главную роль заключенного Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова "Литургия оглашенных".

Плотников умер утром 2 декабря на 72 году жизни в больнице, куда он попал из-за заражения коронавирусом COVID-19.

Хроника 05 января 2019 года – 04 декабря 2020 годаУмершие знаменитости
Борис Плотников

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