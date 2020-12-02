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Умерла исполнительница главной роли в "Весне на Заречной улице"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Умерла актриса и режиссер Нина Иванова, которая сыграла главную героиню в картине Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". О этом сообщил Союз кинематографистов России.

Ей было 86 лет. Она умерла после продолжительной болезни.

Прощание с ней пройдет 4 декабря в морге 59-й больницы Москвы на улице Достоевского.

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. Впервые она снялась в кино, когда ей было десять лет - это была роль в ленте "Жила-была девочка" Виктора Эйсымонта.

Окончив школу, Иванова поступила в мединститут.

Хуциев позвал ее сниматься случайно, увидев ее игру в дипломном фильме ее подруги - студентки ВГИКа.

После успеха "Весны на Заречной улице" Ивановной предложили несколько ролей, но профильного образования она так и не получила и решила отказаться от карьеры актрисы. Хуциев после съемок с ней больше не общался, а в интервью говорил, что, насколько ему известно, она работала в больнице медсестрой.

Впоследствии она окончила режиссерские курсы и до конца 1980-х Иванова работала на Киностудии имени Горького помощником режиссера и режиссером. В 90-х она участвовала в создании нескольких выпусков "Ералаша".

Хроника 05 января 2019 года – 02 декабря 2020 годаУмершие знаменитости
Нина Иванова Марлен Хуциев Москва Ералаш

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