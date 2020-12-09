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Умер актер Вячеслав Езепов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист России, актер театра и кино Вячеслав Езепов скончался на 80-м году жизни, сообщили в пресс-службе Малого театра, в котором артист служил более 50 лет.

"В Малом театре большое несчастье - 9 декабря ушел из жизни народный артист России Вячеслав Иванович Езепов", - говорится в сообщении театра.

Вячеслав Езепов родился 7 октября 1941 году в Саратове. Окончил Школу-студию МХАТ, в 1963 году был принят в Русский академический театр им. Леси Украинки (Киев). Талантливого молодого актера заметил Анатолий Эфрос, пригласивший его в Театр им. Ленинского комсомола (нынешний "Ленком"), где Езепов проработал в течение сезона. В дальнейшем он еще раз возвращался в Театр Леси Украинки, но постепенно главную роль в творческой жизни Езепова стал играть Малый театр, куда он был принят в 1967 году.

За 53 года работы в Малом театре он исполнил около 40 ролей.

"Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера - скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова ("Волки и овцы" А.Н.Островского) и циничного Щёткина ("Дети Ванюшина" С.Найдёнова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского ("Царь Иоанн Грозный" А.К.Толстого)", - рассказали в театре.

Езепов сыграл более 60 ролей в кино и на телевидении, в том числе в художественных фильмах "Ася", "Господин Великий Новгород", "Хождение по мукам", "История одной любви", "Карл Маркс. Молодые годы", "Через Гоби и Хинган", "День командира дивизии", "Пять минут страха", "Зонтик для новобрачных", "Последняя дорога", "Битва за Москву", "Кодекс бесчестия", "34-й скорый", "Счастливая, Женька!", "Убить "Шакала", "Николай Вавилов" и многих других.

Вячеслав Езепов Малый театр

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