Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:09Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Берлинская команда составила группу кураторов шестой Уральской биеннале

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шестая Уральская индустриальная биеннале объявила кураторов Основного проекта, арт-резиденций и публичной программы.

Разработкой программы Основного проекта займется выбранная Экспертным советом биеннале берлинская команда — впервые в истории биеннале Основной проект ведет кураторская группа.

"В нее входят кураторы Чала Илэке, Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель. Чала Илэке и Аднан Йылдыз в настоящее время совместно возглавляют Кунстхалле Баден-Баден. Кроме того, Чала Илэке курировала несколько Берлинских осенних салонов в последние годы, театр Максима Горького (Берлин) и различные галерейные выставки в Германии", - говорится в пресс-релизе.

"Аднан Йылдыз был художественным директором Kuenstlerhaus Штуттгарт с 2011 по 2014 и директором Art Space (Новая Зеландия) с 2015 по 2017, а также курировал программу Dialogues (Лондонская художественная ярмарка 2017–2018). Ассаф Киммель работает в бюро Substance&Inhalt. На его счету — архитектурные проекты для модного дома Balenciaga, Музея современного искусства во Франкфурте, работа в нью-йоркском бюро OMA Рема Колхаса", - отмечается в сообщении.

Биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах Уральского региона под заглавной темой "Время обнимать и уклоняться от объятий", представляющей собой измененную цитату из Екклесиаста.

"Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях", - отмечается в релизе.

Публичная программа шестой Уральской индустриальной биеннале соединяет профессиональное и просветительское направления, которые курируют Дмитрий Безуглов, Дарья Маликова и Валентина Ануфриева, куратором программы арт-резиденций станет Владимир Селезнев, а архива — Елизавета Южакова.

В 2020 году биеннале отметила десятилетний юбилей, совпавший с глобальными изменениями в функционировании культурных институций в эпоху пандемии. Все это привело к структурным изменениям Уральской индустриальной биеннале. Сохраняя принципиальные программы, биеннале расширит работу с сообществами и будет уделять особенное внимание созданию новых горизонтальных связей и лабораторным проектам.

биеннале

Новости
Пандемия коронавируса

Рената Литвинова заболела коронавирусом

Рената Литвинова заболела коронавирусом
Умершие знаменитости

Умерла исполнительница главной роли в "Весне на Заречной улице"

Умершие знаменитости

Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

Скончался актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя

Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

Spotify подвел свои первые музыкальные итоги в России

Spotify подвел свои первые музыкальные итоги в России

Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Эрве Ле Тель

Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Эрве Ле Тель
Умершие знаменитости

Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии

Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии
Пандемия коронавируса

Александр Ширвиндт попал в больницу с COVID-19

Александр Ширвиндт попал в больницу с COVID-19

Полиция Калининграда занялась инцидентом с избиением актера Прилучного

Полиция Калининграда занялась инцидентом с избиением актера Прилучного

Умерла автор известного советского учебника английского Наталья Бонк

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');