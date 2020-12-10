Берлинская команда составила группу кураторов шестой Уральской биеннале

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Шестая Уральская индустриальная биеннале объявила кураторов Основного проекта, арт-резиденций и публичной программы.

Разработкой программы Основного проекта займется выбранная Экспертным советом биеннале берлинская команда — впервые в истории биеннале Основной проект ведет кураторская группа.

"В нее входят кураторы Чала Илэке, Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель. Чала Илэке и Аднан Йылдыз в настоящее время совместно возглавляют Кунстхалле Баден-Баден. Кроме того, Чала Илэке курировала несколько Берлинских осенних салонов в последние годы, театр Максима Горького (Берлин) и различные галерейные выставки в Германии", - говорится в пресс-релизе.

"Аднан Йылдыз был художественным директором Kuenstlerhaus Штуттгарт с 2011 по 2014 и директором Art Space (Новая Зеландия) с 2015 по 2017, а также курировал программу Dialogues (Лондонская художественная ярмарка 2017–2018). Ассаф Киммель работает в бюро Substance&Inhalt. На его счету — архитектурные проекты для модного дома Balenciaga, Музея современного искусства во Франкфурте, работа в нью-йоркском бюро OMA Рема Колхаса", - отмечается в сообщении.

Биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах Уральского региона под заглавной темой "Время обнимать и уклоняться от объятий", представляющей собой измененную цитату из Екклесиаста.

"Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях", - отмечается в релизе.

Публичная программа шестой Уральской индустриальной биеннале соединяет профессиональное и просветительское направления, которые курируют Дмитрий Безуглов, Дарья Маликова и Валентина Ануфриева, куратором программы арт-резиденций станет Владимир Селезнев, а архива — Елизавета Южакова.

В 2020 году биеннале отметила десятилетний юбилей, совпавший с глобальными изменениями в функционировании культурных институций в эпоху пандемии. Все это привело к структурным изменениям Уральской индустриальной биеннале. Сохраняя принципиальные программы, биеннале расширит работу с сообществами и будет уделять особенное внимание созданию новых горизонтальных связей и лабораторным проектам.