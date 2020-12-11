В Великом Новгороде нашли клад с монетами времен Грозного и Годунова

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Клад, состоящий из более 1,7 тысячи серебряных монет, нашли археологи в Великом Новгороде. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Новгородской экспедиции Института археологии РАН.

Собеседник агентства уточнил, что клад обнаружили 8 декабря на раскопках у гостиницы "Интурист" на глубине около 2,3 м. В сосуде были 1 716 русских монет XVI-XVII веков весом более 1 кг.

Наибольшую часть клада составили монеты времен трех русских правителей – Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Самыми поздними оказались монеты, отчеканенные шведами в оккупированном Новгороде в 1611-1617 годах. Именно этими годами археологи и датировали клад.

Клад находится в Москве. Изучение монет продолжается.