Лидеру группы "Любэ" Расторгуеву вручили орден Александра Невского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жителям столицы, в частности лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев получил орден Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

В соответствии с положением о госнаградах РФ, Собянин вручает их от имени и по поручению президента.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен Ефим Басин - член центрального правления Всероссийской общественной организации Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий "Трудовая доблесть России".

За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами, орденом Почета награжден Саубянов Харис - советник председателя Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу отмечены: орденом Дружбы - Дмитрий Илясов, гендиректор ООО "СРК Гарантия качества"; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Марина Кузнецова, исполнительный директор Международного содружества общественных объединений - обществ дружбы с народами зарубежных стран; Татьяна Давыдова, учитель русского языка и литературы Школы №1239.

Помимо этого, за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и высокий профессионализм награждены: орденом Пирогова - Константин Колонтарев, заведующий онко-урологическим отделением Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого; Кардонова Елена, заведующий организационно-методическим отделом - врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №1; медалью Луки Крымского - Коротина Елена, главная медсестра Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова.

Также за большие заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Народный архитектор Российской Федерации" присвоено Дмитрию Бушу, заместителю генерального директора - главному архитектору Проектного института уникальных сооружений "АРЕНА". За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание "Заслуженный артист РФ" присвоено Полетаеву Валерию - члену Союза театральных деятелей РФ.