Союз писателей Украины прекратит публиковать произведения авторов из России, Белоруссии и Армении

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины", сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Исключение могут составлять публикации произведений классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран из перечня.