Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:11Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Союз писателей Украины прекратит публиковать произведения авторов из России, Белоруссии и Армении

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Национальный союз писателей Украины (НСПУ) не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины", сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - говорится в тексте.

Исключение могут составлять публикации произведений классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Также решено прекратить практику проведения совместных акций (творческие вечера, круглые столы, конференции и т. д.) с дипломатическими представительствами стран, указанных в приложении", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран из перечня.

Украина Россия Белоруссия Армения литература

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

ТНТ объяснил причину отказа от "Дома-2"

Умершие знаменитости

Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден

Министр культуры объяснила смену руководства Фонда кино

Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Пандемия коронавируса

Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Археологи нашли в Помпеях "энергетический батончик"

Археологи нашли в Помпеях "энергетический батончик"

Пряничный монолит появился в Сан-Франциско

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');